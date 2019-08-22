Şişli'de taksiciyi gasp eden şüpheli yakalandı

22.08.2019 23:28

ŞİŞLİ'de dün taksi sürücüsü aracına yolcu gibi binen bir kişi tarafından gasp edildi. Taksinin direksiyonuna geçerek kaçan şüpheli, aracı Başakşehir'de terk etti. Polis tarafından Başakşehir'de yakalanan ve 19 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Olay, Şişli, Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Piyalepaşa Bulvarı'nda taksici Polat Öğüt'ün aracına binen kişi, Ataköy'e gideceğini söyledi. Öğüt, verilen adrese gitmek için yola çıktı. Taksiye binen kişi bir süre sonra Öğüt'e, Feriköy mezarlığına uğraması gerektiğini söyledi. Feriköy Mezarlığı'na geldiklerinde yanında bulunan bıçağı çıkaran kişi taksiciyi tehdit ederek cebinde bulunan 80 lira ve cep telefonunu gasp etti. Korkuyla araçtan dışarı çıkan Öğüt, çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli ise taksiyi çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, GPRS üzerinden takip ettikleri aracı kovalamaya başladı. Şüpheli aracı Başakşehir'de terk ederek kaçtı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Ardından Başakşehir'deki bir adrese baskın yapan ekipler şüpheli Mert Y.(33)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan şüpheli Mert Y.'nin 3 gasp, 3 uyuşturucu, 4 kasten yaralama, cinayet, fuhuşa teşvik, dolandırıcılık, sahtecilik, cinsel saldırı, tehdit, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve hırsızlık olmak üzere 19 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul