ŞİŞLİ'DE TAKSİ DENETİMİ - Haberler
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ŞİŞLİ'DE TAKSİ DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de polis ekipleri tarafından kısa mesafe yolcu almayan, turist seçen ve taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim yapıldı.

ŞİŞLİ'de polis ekipleri tarafından kısa mesafe yolcu almayan, Turist seçen ve taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimde çok sayıda taksi denetlendi. 1 taksi tam zamanlı çalışacak şoför olmadığı için şoför yetersizliğinden bağlanırken, 4 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları için ceza kesildi.

ŞİŞLİ'DE TAKSİ DENETİMİ

ŞİŞLİ'DE TAKSİ DENETİMİ

ŞİŞLİ'DE TAKSİ DENETİMİ

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