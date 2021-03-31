Şişli'de tabela çalan hırsız kamerada
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Şişli'de tabela çalan hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de tabela çalan hırsız kamerada Şişli'de bir iş yerinin tabelasını çalan zanlı önce kameralara, ardından da polise yakalandı.

Şişli'de tabela çalan hırsız kamerada

İSTANBUL - Şişli'de bir iş yerinin tabelasını çalan zanlı önce kameralara, ardından da polise yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 18 Mart'ta yaşandı. Sabah saatlerinde çekçek diye tabir edilen kağıt topladığı el arabasıyla iş yerinin önüne gelen zanlı, bir süre etrafı inceledi. Zanlı daha sonra iş yerinin tabelasını çalarak el arabasına yükledi ve olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibinin üzerine inceleme başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını izleyen zanlının eşkalini belirledi. Zanlı S.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Şişli'de tabela çalan hırsız kamerada
Şişli'de tabela çalan hırsız kamerada
Şişli'de tabela çalan hırsız kamerada
Şişli'de tabela çalan hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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