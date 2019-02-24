Şişli'de Şüpheli Ölüm
Şişli'de bir kişi site bahçesinde ölü bulundu.
Şişli'de bir kişi site bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde dolaşan vatandaş, hareketsiz yatan birini gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA