Şişli'de Şüpheli Çanta

Şişli'de bir iş merkezinin önüne bırakılan ve bomba olabileceği şüphesiyle uzman ekiplerce incelenen çantada kadın giysileri olduğu belirlendi.



Alınan bilgiye göre, Halaskargazi Caddesi'ndeki bir iş merkezinin önüne bırakılan çantayı gören vatandaşlar, bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik çemberine alarak, caddeyi trafiğe kapattı.



Daha sonra gelen bomba imha uzmanları çantayı kontrol etti. Çantadan kadın kıyafetleri çıktı.



Bunun üzerine cadde trafiğe açıldı.