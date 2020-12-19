Şişli'de sosyal mesafeye uyulmayan işyerine 52 bin para cezası
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Şişli'de sosyal mesafeye uyulmayan işyerine 52 bin para cezası

19.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:35
Şişli'de sosyal mesafeye uyulmayan işyerine 52 bin para cezası

Şişli Emniyet Müdürlüğü görevlilerince korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen denetimde bir işyerinde sosyal mesafe kurallarına uyumadığı gerekçesiyle 52 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

Şişli Emniyet Müdürlüğü görevlilerince korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen denetimde bir işyerinde sosyal mesafe kurallarına uyumadığı gerekçesiyle 52 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

Şişli Emniyet Müdürlüğü görevlilerince korona virüs tedbirleri denetimleri kapsamında 17 Aralık'ta 06.15 saatlerinde Şişli'de bulunan bir işyerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı bilgisi üzerine bahse konu işyerine denetim düzenlendi. Denetimlerde, 16 şahsa Umumu Hıfzıssıhha Kanunu'na uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 180 bin lira, 2 şahsa ise maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900 lira olmak üzere toplamda 52 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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