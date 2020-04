ŞİŞLİ'DE SOSYAL MESAFELİ NİKAH Şişli'de bir çiftin resmi nikahı sırasında sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Meral Gün ve Nefel Uyar resmi nikah için daha önce Şişli Belediyesi evlendirme memurluğana başvurdu. Talepleri onaylanan çiftin bugün nikahı kıyıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle nikah salonuna sadece gelin damat ve şahitler alındı. Nikah sırasında nikah memuru, gelin damat ve şahitler arasında sosyal mesafe kuralı uygulandı. Nikah sonrası evlilik cüzdanını alan çiftin mutlu oldukları gözlenirken gelin damadın ayağına basmaktan geri kalmadı.

Damat, Nefel Uyar "Bizim için değişik bir süreç oldu. Evlenmek isteyen birçok çift var ama onlar da morallerini bozmasınlar. Her türlü zorlukta evlenmenin amacı da zaten bu, her türlü zorluğa katlanmak. Normalde bir hafta sonra düğünümüz vardı. Tabii ertelemek zorunda kaldık, durumlar düzelince ona göre bir tarih belirleyeceğiz" dedi. Gelin Meral Gün Uyar da "Bu günler de geçecek, can sıkmamak gerekiyor diye düşünüyoruz. O yüzden keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

