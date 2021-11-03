Şişli'de sokakta yaşayan kişinin kaldığı çadırdaki tüp patladı - Haberler
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Şişli'de sokakta yaşayan kişinin kaldığı çadırdaki tüp patladı

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Şişli'de sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırdaki tüpün patlaması heyecana neden oldu.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırdaki tüpün patlaması heyecana neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Taşkışla Caddesi Habitat Parkı'nda sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırda bulunan Piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada, patlama sırasında çadırda kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis de çadırda inceleme yaptı.

Şişli'de sokakta yaşayan kişinin kaldığı çadırdaki tüp patladı

Şişli'de sokakta yaşayan kişinin kaldığı çadırdaki tüp patladı

Şişli'de sokakta yaşayan kişinin kaldığı çadırdaki tüp patladı

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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