Şişli'de sokakta yaşayan kişinin kaldığı çadırdaki tüp patladı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırdaki tüpün patlaması heyecana neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Taşkışla Caddesi Habitat Parkı'nda sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırda bulunan Piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada, patlama sırasında çadırda kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis de çadırda inceleme yaptı.