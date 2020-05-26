ŞİŞLİ'DE SOKAKTA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ; POLİS GELİNCE KAÇIŞTILAR Şişli'de, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen balonlarla süslenen sokakta doğum günü partisi düzenlendi.

Şişli'de, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen balonlarla süslenen sokakta doğum günü partisi düzenlendi. İki kardeşin doğum gününü, müzik çalıp dans ederek kutlayan yakınları polisin gelmesiyle kaçışarak evlerine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Feriköy Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeşin doğum gününü kutlamak isteyen yakınları sokağı balonlarla süsledi. Yasağa aldırmayan iki kardeşin yakınları, müzik eşliğinde sokak üzerinde dans ederek doğum günü kutlaması yaptı. Polis otosunun sokağa girip siren çalınması üzerine dans edenler kaçışarak evlerine girdi. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medya hesaplarından çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Kaynak: DHA