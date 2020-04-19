ŞİŞLİ'DE SOKAK SOKAK EKMEK SATTILAR KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak için uyguladığı sokağa çıkma yasağı ikinci gününde devam ediyor.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 'nın Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak için uyguladığı sokağa çıkma yasağı ikinci gününde devam ediyor. Vatandaşlar evlerinde beklerken fırınlar ise ekmek üretimini sürdürüyor.

Şişli'deki bir fırında üretilen ekmekler sabahın erken saatlerinde araçlara yüklendi. Araçlar farklı mahallelere giderek vatandaşlara ekmek sattı. Yapılan anonslarla birlikte vatandaşlar pencere veya balkonlardan sepet ile poşet sarkıttı. Kimi vatandaşlar ekmek almak için sokağa indi.

"BİZ 21 GÜNDÜR EVDEYİZ"

Evinin penceresinden ekmek alan İsmail Hakan Şenyurt, "Biz 21 gündür evdeyiz. Maalesef dışarı çıkamıyoruz. Yemek yiyoruz, dizi izliyoruz, kitap okuyoruz. Bu şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ekmek de geliyor. Hafta içi de eşim alıyor. Onun için şuan bir sorun yok" şeklinde konuştu.

Sokak sokak dolaşarak ekmek satan fırın çalışanı Mehmet Soymaz, "Hizmeti her zaman devam ettireceğiz. Onlar evlerinde kalsın. Bu süreç bitene kadar hep böyle devam edecek" diye konuştu.

Görüntü dökümü: --------------Ekmek satan fırın çalışanı-Sepet sarkıtan vatandaşlar-Vatandaşla ile röportaj -Fırın çalışanı ile röportaj-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: DHA