Şişli'de sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

Şişli'de sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

Şişli'de sokak ortasında silahlı çatışma kamerada Dehşet anlarında çocuklar böyle kaçtıİSTANBUL - Şişli'de sokak ortasında iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı.

06.10.2019 16:30
Şişli'de sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

Şişli'de sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

Dehşet anlarında çocuklar böyle kaçtı

İSTANBUL - Şişli'de sokak ortasında iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. 1 kişinin yaralandığı olayda ufak bir çocuğun da çatışma anlarında sokakta olduğu görülüyor.

Edinilen bilgilere göre olay Perşembe günü saat 18.00 sıralarında, Şişli Yayla Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan silahlı çatışmada çevrede esnaflık yaptığı öğrenilen Hüseyin A. vurularak yaralandı. Koyunla ilgili soruşturma başlatan Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 1'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı.

Sokak ortasında yaşanan dehşet ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çatışma anlarında sokakta ufak çocukların korkuyla kaçıştığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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