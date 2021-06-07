ŞİŞLİ'DE SOKAK ORTASINDA DÖVÜLEN KADINI, MOTOSİKLETLİ GRUP KURTARDI
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ŞİŞLİ'DE SOKAK ORTASINDA DÖVÜLEN KADINI, MOTOSİKLETLİ GRUP KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de sokak ortasında bir erkek tarafından tekme tokat darp edilen kadını, yoldan geçen motosikletli grup kurtardı.

ŞİŞLİ'de sokak ortasında bir erkek tarafından tekme tokat darp edilen kadını, yoldan geçen motosikletli grup kurtardı. Motosikletliler, yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri saldırgan, polise teslim etti.

Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı. Ata Union MC adlı motosiklet grubu üyeleri, Mecidiyeköy'de ilerledikleri sırada, bir sokaktan gelen kadın çığlıklarını duydu. Hemen sokağa yönelen motosikletliler, bir erkeğin genç bir kadını tekme tokat dövdüğünü gördü. Kadın, adamın elinden kurtulup, motosikletlilere doğru koştu. Motosikletliler de hemen adama müdahale etti. Kadını döven kişi, taşkınlık çıkarmaya devam edince grup üyeleri tarafından yere yatırılarak etksiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine polise ekipleri sevk edildi. Motosikletliler, kadını döven kişiyi polise teslim etti. Güçlükle sakinleştirilen kadın ise, motosikletlilere, 'Akbili iade etmek istediği büfedeki kişiyle tartıştı. Ben olayın büyümemesi için, 'tartışmaya gerek yok' diyerek, onu oradan uzaklaştırmaya çalıştım. Engel olmaya çalıştım diye bana saldırdı" dedi.

ŞİŞLİ'DE SOKAK ORTASINDA DÖVÜLEN KADINI, MOTOSİKLETLİ GRUP KURTARDI
ŞİŞLİ'DE SOKAK ORTASINDA DÖVÜLEN KADINI, MOTOSİKLETLİ GRUP KURTARDI
ŞİŞLİ'DE SOKAK ORTASINDA DÖVÜLEN KADINI, MOTOSİKLETLİ GRUP KURTARDI
ŞİŞLİ'DE SOKAK ORTASINDA DÖVÜLEN KADINI, MOTOSİKLETLİ GRUP KURTARDI
ŞİŞLİ'DE SOKAK ORTASINDA DÖVÜLEN KADINI, MOTOSİKLETLİ GRUP KURTARDI
ŞİŞLİ'DE SOKAK ORTASINDA DÖVÜLEN KADINI, MOTOSİKLETLİ GRUP KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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