Şişli'de silahlı yaralama
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Şişli'de silahlı yaralama

Şişli'de yanlarına gelen otomobilden silahla üzerlerine ateş açılan iki kişi ağır yaralandı.

14.11.2019 23:54 | Son Güncelleme: 15.11.2019 00:00
Şişli'de silahlı yaralama

'de yanlarına gelen otomobilden silahla üzerlerine ateş açılan iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ecza sokakta yürüyen N.Ö. ile beraberindeki arkadaşına, yanlarına gelen bir otomobilden silahla ateş edildi.

N.Ö. ve kimliği henüz tespit edilemeyen arkadaşı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtilirken, polis ekipleri olay yerinden otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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