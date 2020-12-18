Şişli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
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Şişli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

18.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:14
Şişli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şişli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Şişli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çınar Sokak'ta bekleyen Serhat T., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olayı gören çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralanan Serhat T. ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polisler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ayrıca mermiler, çevredeki bir araca ve bir evin camına isabet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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