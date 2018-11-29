Şişli'de "Silahlı Şahıs" Operasyonu
Şişli'de "silahlı şahıs" bulunduğu ihbarı üzerine bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu belirlendi.
Şişli'de "silahlı şahıs" bulunduğu ihbarı üzerine bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, polise, Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında yer alan evde silahlı bir şahsın bulunduğu ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evdeki şahıs polislere kapıyı açmadı. İkna çabaları sonuç vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan S.D. isimli şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu belirlendi.