Şişli'de silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan bir kişi yaralandı
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Şişli'de silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan bir kişi yaralandı

Şişli'de silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan bir kişi yaralandı.

Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Taşkızak Parkı'nda gençlerden oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Gruptakilerin silahla ateş etmesi üzerine, parkın yanındaki taksi durağında çalışan 59 yaşındaki Türkhan Türel'e mermi isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaralanan Türel, taksiyle Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Türel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan yaşı küçük 8 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde taksi durağında bulunan Türel'in, koşarak önünden geçen şüphelileri görmesi üzerine parka yönelmesi ve bir süre sonra merminin isabet ederek yaralanması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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