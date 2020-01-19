Şişli'de silahlı kavgada 2 kadın yaralandı
Haberler » Güncel » Şişli'de silahlı kavgada 2 kadın yaralandı - Haber

Şişli'de silahlı kavgada 2 kadın yaralandı

Şişli'de çıkan silahlı kavgada 2 kadın yaralandı.

19.01.2020 06:02 | Son Güncelleme: 19.01.2020 06:02
Şişli'de silahlı kavgada 2 kadın yaralandı

'de çıkan silahlı kavgada 2 kadın yaralandı.

İddiaya göre, Mahallesi Kekik Sokak'ta günlük kiraya verildiği değerlendirilen bir evde ikisi kadın 4 kişi arasında tartışma çıktı.

Daha sonra sokağa çıkan bu kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine 2 kadın yaralandı. Diğer 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadınlar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler