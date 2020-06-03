Şişli'de silahlı kavga: 1 yaralı Şişli'de çıkan kavgada 1 kişi, silahla vurularak yaralandı.

Şişli'de çıkan kavgada 1 kişi, silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi gözaltına alırken, evde yapılan aramada kılıç, bıçak ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Şişli Esentepe Mahallesi'nde 27 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda Orhan K., henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği 4 kişi tarafından vurularak yaralandı. Yaralanan Orhan K., sağlık ekipleri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Orhan K.'yı silahla yaralayan kişiler arasında olduğu ileri sürülen ve Sarıyer'de bir hastanede tedavi olmak için giren Osman Y. tespit etti. Zanlılardan Kadir G. (33), Şahin B. (30) ve Serkan Ö. (26) adlı şüphelilerin Sarıyer'de bir iş yerinde saklandıklarını belirleyen polis, baskın düzenleyerek 3 kişiyi de gözaltına aldı. Yaralı olan şüpheli Osman Y.'nın ise polis denetiminde tedavi gördükten sonra gözaltına alındığı kaydedildi.

Yakalanan şüphelilerin kaldığı iş yerinde yapılan aramalarda ise 1 kılıç, 1 bıçak, 2 nacak, 1 pompalı tüfek ve bu silaha ait 4 kartuş ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından 30 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Sercan Ö. ve Şahin B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan Osman Y. ve Kadir G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA