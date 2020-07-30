Şişli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı Şişli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 22 Temmuz'da harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapıldığı iddiasıyla bir eve operasyon düzenlendi. Baskında C.K. ve H.Ç. adlı iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda küçük bir ahşap sandık içinde 5 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 1 av tüfeği, 1 muşta, silahlara ait 150 fişek, 25 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet gaz bombası ele geçirildi.

Operasyon ile gözaltına alınan zanlıların, çevrelerine kendilerini 'büyük mafya' gibi tanıtıp silahları daha fazla paraya satmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete getirildi. Polisteki ifade işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyonda yakalanan H.Ç.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA