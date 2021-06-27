Şişli'de sigara dağıtım aracından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şişli'de sigara dağıtım aracından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Şişli'de sigara dağıtım aracından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de, dağıtım aracından 2 bin 378 paket sigara çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de, dağıtım aracından 2 bin 378 paket sigara çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da Kuştepe Mahallesi'nde sigara dağıtım işi yapan E.Ü'nün kullandığı araçtan 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı tespit etti.

Aracında 2 ayrı sahte plaka kullandığı belirlenen şüpheli, yapılan çalışmanın ardından yakalandı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin, park halindeki aracın yanında durduğu, kapısını zorlayarak açıp araç içindeki sigaraları aracına yükledikten sonra uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Şentop Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Fatih Terim Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şişli'de sigara dağıtım aracından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 14:42:38. #1.14#

title