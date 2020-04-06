ŞİŞLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGARDA AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ İSTANBUL'da sağanak yağış ve fırtına etkili olurken Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İSTANBUL 'da sağanak yağış ve fırtına etkili olurken Şişli 'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Mecidiyeköy Mahallesinde Mahallesi, Mecidiye Kuyu Sokak üzerinde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Bunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin üzerine devrilen ağacı keserek temizlik çalışması yaptı. Otomobilde hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

-------------------Devrilen ağaçtan detayİtfaiye ekiplerinin çalışmasıSokaktan detay

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- İstanbul

Kaynak: DHA