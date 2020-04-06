Şişli'de şiddetli rüzgarda ağaç otomobilin üzerine devrildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şişli'de şiddetli rüzgarda ağaç otomobilin üzerine devrildi - Haberler
Mecidiyeköy, İstanbul, Şişli, Güncel

Şişli'de şiddetli rüzgarda ağaç otomobilin üzerine devrildi

İSTANBUL'da sağanak yağış ve fırtına etkili olurken Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

06.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:58
Şişli'de şiddetli rüzgarda ağaç otomobilin üzerine devrildi
İSTANBUL'da sağanak yağış ve fırtına etkili olurken Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. 

Mecidiyeköy Mahallesinde Mahallesi, Mecidiye Kuyu Sokak üzerinde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Bunu  gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin üzerine devrilen ağacı keserek temizlik çalışması yaptı. Otomobilde  hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi Haberler
86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Bu kadarına da pes! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Bu kadarına da pes! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Nisan Polis Twitter
Şu an buradasınız: Şişli'de şiddetli rüzgarda ağaç otomobilin üzerine devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 15:06:38. #1.15#
title