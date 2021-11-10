Şişli'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Şişli'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Şişli'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikameti Okmeydanı mevkisinde Mahir Çetin yönetimindeki 34 LMA 649 plakalı servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis çevrede önlem alırken, araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sürücü Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken aracından duman çıkması üzerine sağ şeride geçtiğini belirterek, "Araba boştu, personeli bırakıp dönüyordum. İçeri duman gelmeye başladı ama ateşi görmemiştim. Kapıyı açınca ateşi gördüm. Yangın söndürücüyü çıkarttık ama söndüremedik. Yazık oldu arabaya" diye konuştu.

Öte yandan, araç yangını ve itfaiyenin müdahalesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Şişli'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

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