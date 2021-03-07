ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA
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ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA

07.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:51
ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA

Esnaf şans eseri 11. kata düştü.

Esnaf şans eseri 11. kata düştü. Esnafın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

İSTANBUL,(DHA) Şişli'de bir ticaret merkezinin 12. katında tartıştığı kişi tarafından aşağı atılan İlyas Demirci, 11'inci kata düşerek yaralandı.

Şişli'de bir ticaret merkezine gelen 21 yaşındaki Ç.B., tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12. kattan aşağı attı. Şans eseri 11'inci kata düşen Demirci, hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. İkili arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında şüphelinin Demirci'yle konuşurken bir anda saldırması ve ikilinin arsındaki arbede anları görülüyor. Şüpheli daha sonra Demirci'yi demir korkuluklardan aşağıya itiyor. Şüpheli soğuk kanlı hareketlerle olay yerinden uzaklaşıyor.

İlyas Demirci kendisini aşağı atan şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Ç.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA
ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA
ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA
ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA
ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA
ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA
ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA
ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA
ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA
ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA
ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA
ŞİŞLİ'DE SALDIRDIĞI ESNAFI 12. KATTAN AŞAĞI ATTI O ANLAR KAMERA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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