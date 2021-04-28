Son dakika! Şişli'de sahur vakti davulculara bıçaklı saldırı kamerada

Son dakika haberler... Şişli'de sahur vakti davulculara bıçaklı saldırı kamerada -Sahur vakit davul çalan çocuğun da olduğu bir gruba bir şahıs bıçakla saldırdı Şişli'de sahur vakti davul çalan bir grup, kimliği belirsiz yabancı uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.