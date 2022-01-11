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Şişli'de restoranın asma katında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de restoranın asma katında yangın Şişli'de 5 katlı binanın giriş katındaki restoranın asma katında yangın çıktı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de restoranın asma katında yangın

İSTANBUL - Şişli'de 5 katlı binanın giriş katındaki restoranın asma katında yangın çıktı. Çıkan yangında ölü ve yaralı olmazken restoranda küçük çapta hasar oluştu.

Yangın, saat 05: 00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebeple restoranın asma katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri restoranın asma katındaki yangına anında müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında içerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken restoranda küçük çapta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Şişli'de restoranın asma katında yangın

Şişli'de restoranın asma katında yangın

Şişli'de restoranın asma katında yangın

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