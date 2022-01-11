İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE RESTORANDA YANGIN - Haberler
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE RESTORANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de bir restoranın asma katında çıkan yangın söndürüldü.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de bir restoranın asma katında çıkan yangın söndürüldü. Restoranda hasar oluştu. Yangın saat 05.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesinde bulunan bir restoranın asma katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında restoranda hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE RESTORANDA YANGIN

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE RESTORANDA YANGIN

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE RESTORANDA YANGIN

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE RESTORANDA YANGIN

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE RESTORANDA YANGIN

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE RESTORANDA YANGIN

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