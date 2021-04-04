Şişli'de restorana korona virüs baskını
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Şişli'de restorana korona virüs baskını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de kapalı olması gereken saatte açık olduğu tespit edilen restorana polis ekipleri baskın yaptı.

Şişli'de kapalı olması gereken saatte açık olduğu tespit edilen restorana polis ekipleri baskın yaptı. 76 kişiye işlem yapıldığı baskında toplamda 263 bin 644 lira idari para cezası kesildi.

Şişli'de korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, dün saat 21.30'da açık olmaması gereken saatte faaliyet gösteren restorana baskın gerçekleştirdi. Harbiye Mahallesi, Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan restoranda yapılan kontrollerde, içeride aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu kalabalık bir grubun olduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve iş yerinin amaç dışı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 76 kişiye işlem yapıldığı baskında toplamda 263 bin 644 lira idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Şişli'de restorana korona virüs baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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