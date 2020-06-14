Şişli'de pompalı saldırısında 3 kişi yaralandı; saldırganlar yakalandı
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Şişli'de pompalı saldırısında 3 kişi yaralandı; saldırganlar yakalandı

ŞİŞLİ'de motosikletle aşırı hız yaptıkları iddia edilen 2 kişi, kendilerine 'yavaş' gidin diyen mahalle sakinlerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Şişli'de pompalı saldırısında 3 kişi yaralandı; saldırganlar yakalandı
14.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:26
ŞİŞLİ'de motosikletle aşırı hız yaptıkları iddia edilen 2 kişi, kendilerine 'yavaş' gidin diyen mahalle sakinlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle 3 kişi yaralandı. Polis, yaptıkları çalışmanın ardından iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şişli, Feriköy Mahallesi, Şahin Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta motosikletle aşırı hız yaptıkları iddia edilen iki kişiye mahalle sakinleri tepki gösterdi. Sokakta çocukların oynadıklarını belirten mahalle sakinleri motosikletlilerden yavaş gitmelerini söyledi. Bunun üzerine motosiklet üzerindeki 2 kişiyle mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Motosikletleriyle ayrılan iki şüpheli, bir süre sonra pompalı tüfekle sokağa gelerek rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle 3 kişi yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda hafif şekilde yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

MAHALLE SAKİNLERİ 'YAVAŞ GİT' DEYİNCE OLAN OLDU

Görgü tanığı mahalle sakini, "Yavaş git mevzusundan oldu olay. Burada çocuklar oturuyordu. Baba ve oğlu da vardı. Motosiklet oğlunu sıkıştırdı. Baba da 'biraz sakin kullanın, yavaş gidin' dedi. Yaralanan çocuklardan biri sert konuştu. Motosikletlilerden biri de siz görürsünüz diyerek gitti. Kısa bir süre sonra pompalı tüfekle gelip hedef gözetmeksizin rastgele ateş açtı. Saçmalar nedeniyle 3 kişi yaralandı." dedi.

ŞÜPHELİLERİN EŞKALLERİ TESPİT EDİLDİ, YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDISaldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Görgü şahitlerinin ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkalleri belirlendi. 

Şişli Araştırma Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Kenan E. ile Mertcan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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