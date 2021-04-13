Şişli'de polisi görünce kaçan şüpheli, metro istasyonunda yakalandı
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Şişli'de polisi görünce kaçan şüpheli, metro istasyonunda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şişli'de polisi görünce kaçan şüpheli, metro istasyonunda yakalandı

Şişli'de polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheli, metro istasyonunda kıskıvrak yakalandı.

Şişli'de polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheli, metro istasyonunda kıskıvrak yakalandı. Üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan şahsın 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından arandığı ortaya çıktı. Kovalamaca anı ise kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Mecidiyeköy Meydan'da devriye gezen polisin uygulama yaptığını gören E.Y., geri dönerek bir anda kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis, kaçan şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonrası E.Y. metro istasyonu içerisinde emniyet ekipleri tarafından yakalanarak GBT sorgusu yapıldı. Şahsın kaçarken cebinde bulunan poşetin içerisindekileri yere döktüğünü gören polis, atılan maddelerin uyuşturucu olduğunu fark etti. GBT sorgusunda şüphelinin, Maltepe ilçesinde işlenen "tehdit" ve "hakaret" suçunun da faili olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan E.Y.'ye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince sokağa çıkma yasağına muhalefet etmekten 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanırken, tahkikat işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edildiği öğrenildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelinin, hakkında "adli kontrol" hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Öte yandan, polis ile kaçan şüpheli arasında ara sokaklarda ve metro istasyonunda yaşanan nefes kesen kovalamaca, KGYS kameralarına da yansıdı. Zanlı kaçarken, peşine düşen polis onu kovalıyor. Görüntünün bir bölümünde ise koşan şüpheliye metro istasyonunda yürüyen bir yolcunun durdurmak için tekme hamlesinde bulunması dikkat çekiyor. Zanlı kovalamaca sonucu bir süre sonra peşindeki polislerce yakalanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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