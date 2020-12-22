Son dakika haberi: Şişli'de Polis merkezi çıkışında yaşanan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Şişli'de Polis merkezi çıkışında yaşanan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

22.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:38

Son dakika haber... Şişli'de polis merkezi önünde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Şişli'de polis merkezi önünde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde aralarında husumet bulunan ve kavga eden 2 grup, daha sonra şikayetçi olmak için Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne geldi.

Şikayetin ardından amirlikten çıkan grup, husumetli oldukları kişilerle karşılaştı. Bu sırada diğer gruptan bir kişinin yanında bulunan silahla, şikayette bulunanlara ateş etmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla yakalandı.

Olayla ilgili saldırganla birlikte 6 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan iki grubun da motosikletli kurye oldukları, iş nedeniyle aralarında husumet başladığı öne sürüldü.

Son dakika haberi: Şişli'de Polis merkezi çıkışında yaşanan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Şişli'de Polis merkezi çıkışında yaşanan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Şişli'de Polis merkezi çıkışında yaşanan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Şişli'de Polis merkezi çıkışında yaşanan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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