Son dakika haber | Şişli'de polis ekiplerince denetim yapıldı
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Son dakika haber | Şişli'de polis ekiplerince denetim yapıldı

Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Şişli'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, 334 kişi, 112 araç ve 43 motosikletin sorgulaması yapıldı.

Şişli'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, 334 kişi, 112 araç ve 43 motosikletin sorgulaması yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Okmeydanı'nda denetim yapıldı. Ekipler, araçları durdurarak gerekli kontrolleri yaparken, vatandaşların da GBT sorgulamasını gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 334 kişi, 112 araç ve 43 motosikletin sorgulaması yapıldı.

Ekipler, E.K. isimli kişinin GBT-UYAP sorgulamasında "çocuğa cinsel istismar", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", çok sayıda "dolandırıcılık", "tehdit", "resmi belgede sahtecilik", "kendini kamu görevlisi, banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık", "yaralama", "kamu kurum veya kurumlarını tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" olmak üzere toplam 17 dosyadan arandığını tespit etti.

Ayrıca 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 17 bin lira para cezası olduğu belirlenen E.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Denetimler sırasında iki kişinin üst aramasında 5 parça halinde toplamda 9 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Ekiplerin trafik yönünden yaptığı kontrollerde 23 sürücüye çeşitli suçlardan 16 bin 287 lira cezai işlem uygulandı.

Son dakika haber | Şişli'de polis ekiplerince denetim yapıldı
Son dakika haber | Şişli'de polis ekiplerince denetim yapıldı
Son dakika haber | Şişli'de polis ekiplerince denetim yapıldı
Son dakika haber | Şişli'de polis ekiplerince denetim yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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