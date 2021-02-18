Şişli'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı
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Şişli'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı

18.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:02
Şişli'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı

Şişli'de polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında, hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Şişli'de polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında, hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak için 100 polisin katılımıyla Feriköy'de cadde, sokak ve pazar yerlerinde denetim yaptı.

Asayiş uygulamasında şüpheli araçlar, polis ekipleri tarafından aranırken şahıslara yönelik de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamada 783 kişi, 179 motosiklet ve 67 araç, polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Sorgulama sonucu hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalanırken, 2 yoklama kaçağı da işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Uygulamada bir kişinin üzerinde 1,72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 motosiklete de 11 bin 654 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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