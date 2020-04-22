Şişli'de pazarlar Ramazan öncesi doldu Ramazan ayı ve sokağa çıkma kısıtlamaları öncesi Şişli'de pazarlar doldu.

Ramazan ayı ve sokağa çıkma kısıtlamaları öncesi Şişli'de pazarlar doldu. Vatandaşlar korona virüs nedeniyle 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ise 'panik yapmaya gerek yok' mesajı verdi.

Ramazan ayı ve sokağa çıkma kısıtlamaları öncesi vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Şişli'de bulunan Fulya pazarında da vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için yoğunluk oluşturdu. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sosyal mesafeye de dikkat etmeye çalışan vatandaşlar 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde evlerindeki eksikleri giderdi. Maskesiz alışveriş yapmayan vatandaşlar kadar pazarcılar da kurallara uyarak satış yaptı. Şişli Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ise sık sık 'sosyal mesafeye dikkat edelim' diyerek hem pazarcıları hem de vatandaşları uyardı. 4 gün boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması için ise vatandaşlar 'panik yapmaya gerek yok' mesajı verdi.

Hem 4 gün boyunca kısıtlama olduğu için hem de Ramazan'dan dolayı alışveriş yaptığını dile getiren Şuayip Gök, " Ramazan'a alışveriş yapmaya geldik. Ramazan herkese hayırlı uğurlu olsun. Herkese sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. Allah bu korona virüsten bütün ülkemizi korusun. Ben de burada hem 4 gün yasak olduğu için hem de Ramazan için alışverişimi yapmaya geldim " dedi.

"Ben evimin ihtiyacı kadar alıyorum"

Türkiye'de herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünerek panik yapmaya gerek yok diyen Faruk Kılınç, " Alışveriş yapıyorum. Normal ihtiyaçlarımı gideriyorum. Meyve ve sebze alıyorum. Çok panik yapmaya gerek yok. Ben normal evimin ihtiyacı kadar alıyorum. Türkiye'de herhangi bir sıkıntı olmayacağını biliyorum. Depolama gibi bir şey düşünmüyorum. Ramazan ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Bu süreç geçecek. Sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz. Ramazan korona virüsü daha çabuk atlatmamıza sebep olacak. İnsanlar bu dönemde iftar yemeklerine gitmeden kendi evinde kendi ailesiyle Ramazan'ı idame edecekler " diye konuştu.

"Sokağa çıkma kısıtlamasını mantıklı buluyorum çünkü Ramazan diye herkes alışverişte"

Korona virüsün salgının bir an önce bitmesini dileyen Bircan Altekin ise, "Sokağa çıkma kısıtlamasını mantıklı buluyorum çünkü Ramazan diye herkes alışverişte. Olması gereken bu. Ben de burada alışveriş yapıyorum. Alışveriş arabamı doldurmuyorum, sadece ihtiyaçlarımı alıyorum. İnşallah hayırlısıyla bu virüsün ülkemizden gitmesini istiyorum. Bir an evvel eski günlerimize kavuşmak istiyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar " dedi.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

Kaynak: İHA