Şişli'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler
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Şişli'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de bir otobüsün arkasına tutunarak pateniyle yolculuk yapan gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de bir otobüsün arkasına tutunarak pateniyle yolculuk yapan gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli'de bir otobüsün arkasına tutunarak seyreden patenli gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Otobüsün arkasına tutunarak pateniyle ilerlemeye çalışan gencin tehlikeli yolculuğu, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde gencin kendi canını ve trafik güvenliğini hiçe sayarak pateniyle otobüsün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yer alıyor.

(Veysel Ensar Gökçegözog - Gülşah Kahveci/İHA)

Şişli'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şişli'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şişli'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şişli'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şişli'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler
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