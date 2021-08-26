Şişli'de park halindeki kamyoneti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Şişli'de park halindeki kamyoneti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Şişli'de park halindeki kamyoneti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Şişli'de, park halindeki bir kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Şişli'de, park halindeki bir kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuştepe Mahallesi'nde aracını park eden ve ertesi gün yerinde bulamayan M.S, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Amirliği ekipleri, aracın park edildiği noktadaki kamera yetersizliğinden dolayı şüphelinin kimliğini tespit edemedi.

Araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, söz konusu kamyonetin Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna girdiğini tespit etti.

İstasyondaki görüntüleri inceleyen ekipler, kamyoneti çalan şüphelinin T.T. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, caddede geriye manevra yaparak, kamyonetiyle akaryakıt istasyonuna giren şüphelinin, araçtan inmeden yakıt aldığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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Şişli'de park halindeki kamyoneti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
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