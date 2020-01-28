Şişli'de park halindeki araçlara zarar veren şüpheli adliye sevk edildi
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Şişli'de park halindeki araçlara zarar veren şüpheli adliye sevk edildi

Şişli'de park halindeki araçları kundakladığı ve bazı araçların lastiklerini kestiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

28.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:11
Şişli'de park halindeki araçlara zarar veren şüpheli adliye sevk edildi

'de park halindeki araçları kundakladığı ve bazı araçların lastiklerini kestiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şişli İlçe ekiplerince dün Feriköy Ortanca Sokak'taki bazı araçların yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelmesi ve 11 aracın da tekerleklerini kestiği iddiasıyla gözaltını alınan şüpheli Ömür A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin sokakta park halindeki araçların lastiklerini bıçakla kestiği görüldü.

Kaynak: AA
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