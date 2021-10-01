ŞİŞLİ'DE PANELVAN ARACIN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI - Haberler
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ŞİŞLİ'DE PANELVAN ARACIN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'DE PANELVAN ARACIN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDIHaber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / ŞİŞLİ'de annesiyle girdiği bakkaldan çıkarak yola doğru koşan 3 yaşındaki Hamza E.'ye panelvan araç çarptı.

ŞİŞLİ'DE PANELVAN ARACIN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN/ ŞİŞLİ'de annesiyle girdiği bakkaldan çıkarak yola doğru koşan 3 yaşındaki Hamza E.'ye panelvan araç çarptı. Ağır yaralanan çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Harbiye'de dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Annesiyle girdiği bakkaldan çıkan 3 yaşındaki Hamza E. bir anda yola koştu. O sırada yoldan geçen panelvan araç, küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan çocuğun yardımına annesi koştu. Ağır yaralanan Hamza E., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Panelvan aracın şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hamza E.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde küçük çocuğun bakkaldan çıkarak yola koştuğu ve yoldan geçen panelvan aracın çocuğa çarptığı görülüyor. Bakkaldan koşarak çıkan anne, yerde yatan çocuğunu kucağına alarak yardım istiyor.

ŞİŞLİ'DE PANELVAN ARACIN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

ŞİŞLİ'DE PANELVAN ARACIN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

ŞİŞLİ'DE PANELVAN ARACIN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

ŞİŞLİ'DE PANELVAN ARACIN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

ŞİŞLİ'DE PANELVAN ARACIN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

ŞİŞLİ'DE PANELVAN ARACIN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

ŞİŞLİ'DE PANELVAN ARACIN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
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Haber: ŞİŞLİ'DE PANELVAN ARACIN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI - Haberler
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