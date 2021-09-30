ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ramazan Keleş, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından 16 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. - İSTANBUL

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