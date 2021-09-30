Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ramazan Keleş,... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ramazan Keleş,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ramazan Keleş,...

Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ramazan Keleş, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından 16 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ramazan Keleş, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından 16 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. - İSTANBUL

Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ramazan Keleş,...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Gazeteler Gülben Ergen Kemal Kılıçdaroğlu Tarkan Muslera
Spor Arda Kardeşler Halil İbrahim Dervişoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Kemal Kılıçdaroğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ramazan Keleş,... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 14:35:43. #1.11#