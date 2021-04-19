Şişli'de özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şişli'de özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Şişli'de özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de bir hafta içerisinde özel bir hastanenin odalarına girip, 5 cep telefonu çalan kişi yakalandı.

ŞİŞLİ'de bir hafta içerisinde özel bir hastanenin odalarına girip, 5 cep telefonu çalan kişi yakalandı.

Polis ekipleri, Şişli'de faaliyet gösteren özel hastaneden 1 hafta içerisinde 5 farklı cep telefonu hırsızlığı ihbarı aldı. Harekete geçene ekipler, hastanede ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları üzerinde inceleme yaptı. Çalışmalar kapsamında polis odalara girip 5 adet cep telefonu çalan şüphelinin B.T. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, zanlıyı dün aynı hastanenin içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. 

HASTANEDEKİ HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİHırsızlık anlarının anbean güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde, B.T. önce hastaneye giriyor, ardından hastaların bulunduğu koridorlarda dolaşarak odaları kontrol ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında, zanlı dolaştığı koridorlarda boş olan odalara girip, cep telefonlarını aldıktan sonra hastanenin asansör kısmından çıkışa yöneliyor. Hastaneden çıkan şüpheli taksiye binerek olay yerini hızla terk ediyor.  Yakalanan B.T. "Nitelikli Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Şişli'de özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Şişli'de özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Şişli'de özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Şişli'de özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Şişli'de özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Şişli'de özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Şişli'de özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Şişli'de özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Arda Turan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şişli'de özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 09:06:12. #1.15#

title