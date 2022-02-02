Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi

Şişli, Okmeydanı'nda genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen uygulamaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Okmeydanı'nda bir araya gelen ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Durdurulan araçlardaki kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken araçlar da didik didik arandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel