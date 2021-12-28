ŞİŞLİ'DE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ, Okmeydanı'nda Özel Harekat polislerinin de destek verdiği geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirildi. Mahallenin giriş çıkışlarında oluşturulan denetim noktalarında durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Şişli, Okmeydanı'nda genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen uygulamaya, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Okmeydanı'nda bir araya gelen ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Durdurulan araçlardaki kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken araçlar da didik didik arandı.