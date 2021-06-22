Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi
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Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi

Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özgür EREN / ŞİŞLİ Okmeydanı'nda asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Özgür EREN/ ŞİŞLİ Okmeydanı'nda asayiş denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, araçtakilerin ve yoldan geçenlerin üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Ayrıca KADES uygulaması ile ilgili bilgi verildi.

Okmeydanı'nda genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. 

KADES HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Okmeydanı kalekol noktasından toplu olarak çıkış yapan ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimlerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi verildi. Durdurulan araçlardaki kişilere koronavirüs tedbirleri hatırlatılarak, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Araçlar didik didik aranırken, araçtakilere ve yoldan geçenlere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. 

Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi
Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi
Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi
Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi
Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi
Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi
Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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