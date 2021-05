ŞİŞLİ'DE OYUNCU YARAN'A SALDIRI DAVASINDA SANIĞA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

ŞİŞLİ'DE OYUNCU YARAN'A SALDIRI DAVASINDA SANIĞA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAŞİŞLİ'de dizi oyuncusu ve ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran'ın silahlı saldırıya uğradığı olaya ilişkin davada, sanık Serhat Okuducu'nun "Kasten...