ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı

İSTANBUL - Şişli'de otomobille çarpışan minibüsün yola devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Geçit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki yolcusu ile seyir halindeki 34 M 4883 plakalı minibüs 34 LM 3501 plakalı Audi marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 40 metre kadar sürüklenen minibüs yan yatarak devrildi. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, iki yolcu ikisi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı yolculara müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yolda oluşan trafik yoğunluğu normale döndü.