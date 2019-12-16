Şişli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Şişli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Şişli'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

16.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:52
Şişli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz öğrenilemeyen yayaya, istikametinde seyreden 34 BFF 429 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kişi park halindeki bir kamyonun altına sıkıştı.

Olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptığı incelemede yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazaya karışan aracın sürücüsü polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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