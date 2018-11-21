Şişli'de Otomobile Silahla Ateş Açıldı: 2 Yaralı
Şişli'de bir otomobile silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şişli'de bir otomobile silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta seyir halindeki lüks otomobile, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırı sonucu yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.