Şişli'de otomobilden kaşla göz arasında 88 bin TL'lik sigara çaldılar
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Şişli'de otomobilden kaşla göz arasında 88 bin TL'lik sigara çaldılar

Şişli'de otomobilden kaşla göz arasında 88 bin TL'lik sigara çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de gündüz vakti otomobilden 88 bin 352 lira değerindeki sigarayı çalan şüpheli, kameraya yansıdı.

Şişli'de gündüz vakti otomobilden 88 bin 352 lira değerindeki sigarayı çalan şüpheli, kameraya yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Mecidiyeköy'de sigara dağıtımı yapan aracı hedef alan hırsız, kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre E.Ü. isimli şahıs bir işyerine girip mal teslimi yapmak için aracını yok kenarında bıraktı. Bu sırada aracın yanına bir başka otomobil yanaştı. Aracın kapısını zorlayarak açan zanlı, 88 bin 352 TL değerinde 2 bin 378 paket sigarayı kaşla göz arasında kendi aracına yükledi.

Polis ekipleri olayın ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler zanlıyı olaydan bir gün sonra çalınan mallarla birlikte yakaladı. Şüpheli F.A., 'otodan hırsızlık' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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