Şişli'de otomobil bariyerlere çarptı

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

İdil P'nin kullandığı 34 JJ 2117 plakalı otomobil, Huzur Mahallesi Seyrantepe Metro İstasyonu önünde Sarıyer istikametine seyir halindeyken bariyerlere çarptı.

Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bariyerlerde sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve çekiciye yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı.

Sürücü, araçta hasara neden olan kazadan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA