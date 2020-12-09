Şişli'de otele baskın: Uyuşturucu ve deste deste sahte döviz ele geçirildi
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Şişli'de otele baskın: Uyuşturucu ve deste deste sahte döviz ele geçirildi

09.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:52
Şişli'de otele baskın: Uyuşturucu ve deste deste sahte döviz ele geçirildi

ŞİŞLİ'de bir otele baskın yapan polis ekipleri 1 kilo uyuşturucu madde, 2 bin 56 adet uyuşturucu hap ile deste deste sahte döviz ele geçirdi.

ŞİŞLİ'de  bir otele baskın yapan polis ekipleri 1 kilo uyuşturucu madde, 2 bin 56 adet uyuşturucu hap ile deste deste sahte döviz ele geçirdi. Yapılan operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Gece Kartalları ekipleri, dün gece devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Y.O isimli kişinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve sahte döviz ele geçirildi. Y.O uyuşturucu madde ve sahte döviz ile Feriköy Polis Merkezi'ne teslim edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.O.'ya uyuşturucuyu ve parayı kimden ve nereden aldığını sordu. İsminin F.Ç. olarak bildiği bir kişiden aldığını söylemesi üzerine bu kişinin kaldığı yer belirlendi. Savcılıktan gerekli izinlerin alınmasından sonra F. Ç'nin kaldığı otel odasına baskın yapıldı.

Otel odasına yapılan operasyonda 2 bin 56 adet uyuşturucu hap, 1 kilo uyuşturucu madde, hassas terazi ve 190 deste halinde yaklaşık 16.5 milyon lira tutan sahte döviz ele geçirildi.  Gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişinin Şişli Asayiş Büro'daki işlemleri devam ediyor.

 

 


- İstanbul
Şişli'de otele baskın: Uyuşturucu ve deste deste sahte döviz ele geçirildi
Şişli'de otele baskın: Uyuşturucu ve deste deste sahte döviz ele geçirildi
Şişli'de otele baskın: Uyuşturucu ve deste deste sahte döviz ele geçirildi
Şişli'de otele baskın: Uyuşturucu ve deste deste sahte döviz ele geçirildi
Şişli'de otele baskın: Uyuşturucu ve deste deste sahte döviz ele geçirildi
Şişli'de otele baskın: Uyuşturucu ve deste deste sahte döviz ele geçirildi
Şişli'de otele baskın: Uyuşturucu ve deste deste sahte döviz ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM – Özgür ERE

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